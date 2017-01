Düsseldorf: Strengere Prüfungen für Sportvereine

Die Debatte um einen 44.000-Euro-Zuschuss für den neuen Rasenmäher des Golf-Clubs Hubbelrath sorgt für Aufregung im Rathaus. Sportdezernent Burkhard Hintzsche sieht sich zum Handeln gezwungen: Er richtet eine Kommission ein, die ab sofort größere Anträge von Sportvereinen genauer prüfen soll. Das bedeutet eine Entmachtung von Sportamtsleiter Pascal Heithorn, der dafür eigentlich verantwortlich ist. Hintzsche findet es sinnvoll, dass der Club unterstützt wird, meint aber: "Eine Entscheidung müsste unterhalb der genannten Summe möglich sein."

Der Golfclub benötigt einen neuen Allrad-Rasenmäher zur Pflege seines 100 Hektar großen Geländes an der Bergischen Landstraße. Der Verein nennt einen Preis von rund 59.000 Euro für das Gerät und bewirbt sich um die höchstmögliche Förderung von 75 Prozent. Damit müssten die Golfer nur noch rund 15.000 Euro selbst zahlen, den Rest würde die Stadt übernehmen.

FOTO: Andreas Endermann

Der Antrag stand bereits auf der Tagesordnung des Sportausschusses. Nun hat er eine Diskussion um die Verteilung der Gelder im Sport ausgelöst. Am Tag vor der Abstimmung schlug CDU-Ratsherr Stefan Wiedon Alarm. Er beklagte, dass sich unter den 818 Mitgliedern des Golfclubs lediglich 129 Kinder und Jugendliche befinden, der Rest sind Erwachsene. Wiedon ist der Ansicht, dass diese sich stärker beteiligen sollten.

Das sehen auch die Sportpolitiker der Ampel-Kooperation aus SPD, Grünen und FDP so. Sie ließen den Punkt von der Tagesordnung nehmen - und wollen nun nachfragen, wie das Sportamt mit Geld umgeht. Denn der Fall zeigt: Das Amt prüft zwar grundsätzlich, ob die Investition sinnvoll ist. Es setzt dann aber automatisch den höchstmöglichen Förderbetrag ein. Den Vorwurf der Verschwendung weist Dezernent Hintzsche trotzdem zurück. 2016 habe man aus dem entsprechenden Etat in Höhe von 1,7 Millionen Euro sogar nur 550.000 Euro ausgezahlt.

Auch im Stadtsportbund sorgt der Vorgang für Verwunderung. Heute will die Vertretung der Vereine mit dem Sportamt reden. Geschäftsführer Ulli Wolter findet die Förderung in Höhe von 75 Prozent übertrieben. "Der Verein sollte nicht einen solch hohen Zuschuss bekommen." Der Golfclub gehöre in Düsseldorf zu den Vereinen mit geringeren Finanzproblemen. Zudem habe er sogar hauptamtliche Strukturen. Auch Wolter findet, dass ein hoher Anteil an minderjährigen Sportlern ein entscheidendes Kriterium sein müsse, schließlich fallen diese als reguläre Beitragszahler aus. Wolter befürwortet mit diesem Argument einen ähnlichen Antrag des DSC99, der einen Zuschuss zu einem Traktor zur Kunstrasenpflege erhalten will (Gesamt: 36.000 Euro, Förderung ebenfalls 75 Prozent). Der Antrag wurde ebenfalls geschoben.

Eine langfristige Lösung soll ein neues Regelwerk bringen, das die Ampel-Kooperation seit mehr als einem Jahr erarbeiten lässt und an dem die neue Kommission mitwirken soll. Es soll dazu führen, dass Anträge der Vereine transparenter bewertet werden, zu den Kriterien soll neben der Jugendarbeit auch das Angebot für Frauen zählen.

Der Vorstand des Golfclubs wollte sich gestern nicht äußern. Er dürfte aber anführen, dass es üblich ist, dass sich Vereine um jede Förderung bewerben - das erwarten auch die Mitglieder. Zudem spricht für den Verein, dass er nicht nur sein Grün mit den 36 Bahnen pflegt, sondern auch das Naturschutzgebiet.

Quelle: RP