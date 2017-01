später lesen Düsseldorf Stromausfall nach Kabelschaden in Benrath Teilen

2017-01-16T22:18+0100

In Düsseldorf-Benrath ist am Montagabend der Strom ausgefallen. Ursache war ein Kabelschaden. Inzwischen sind die Haushalte zurück am Netz.