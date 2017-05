später lesen Düsseldorf Studenten protestieren im Fall Falk FOTO: Dieter Falk FOTO: Dieter Falk 2017-04-28T19:52+0200 2017-04-29T00:00+0200

Die Ampel-Kooperation aus SPD, Grünen und FDP will die Gastprofessur von Dieter Falk an der Robert-Schumann-Hochschule (RSH) nicht verlängern. Studenten der Musikhochschule wollen dagegen protestieren und die entscheidende Sitzung des Kulturausschusses am kommenden Donnerstag aufsuchen.

