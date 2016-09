später lesen Prozess in Düsseldorf Sven Lau - Deutschlands oberster Salafist FOTO: Raupold Teilen

2016-09-04T18:56+0200 2016-09-05T15:10+0200

Seit neun Monaten ist der Islamist und Salafisten-Prediger Sven Lau in Untersuchungshaft. Am Dienstag startet der Prozess gegen ihn in Düsseldorf. Ist Lau ein Terrorist? Von Gabi Peters