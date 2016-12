später lesen Düsseldorf Syrer findet 250 Euro im Bankautomaten und gibt sie ab Teilen

2016-12-27

Ein 25-jähriger Mann hat einen Tag vor Heiligabend 250 Euro bei der Polizei am Düsseldorfer Hauptbahnhof abgegeben. Der Syrer habe das Geld in einem Geldausgabeschacht in einem Bankautomaten gefunden.