Düsseldorf: Teenies randalieren vor überfüllter Nachtresidenz

Vor der Diskothek Nachtresidenz ist es am Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen: Weil eine Party für 16-Jährige überbucht war, kam es zu Rangeleien unter den unzufriedenen Gästen. Wir fassen die Ereignisse noch mal zusammen. Von Stefani Geilhausen

Es sollte die Jahresabschlussparty werden, von der Teenager noch lange reden: Für "La Révolution 16+" in der Diskothek Nachtresidenz rührte Veranstalter Abi Heroes seit Wochen die Werbetrommel im Internet, verkaufte Tickets (9 Euro) mit Mengenrabatt und war am 16. Dezember ausverkauft. "Größer als WIR geht nicht ! Am Dienstag reißen wir unsere Residenz komplett ab", jubelte der Veranstalter bei Facebook. Doch tatsächlich sank die Partylaune am Dienstagabend ziemlich schnell. Denn gegen 21 Uhr war der Club an der Bahnstraße pickepackevoll, die Türsteher ließen niemanden mehr ein. Die Schlange vorm Eingang wurde so groß, dass die Polizei schließlich aus Sicherheitsgründen die Straße sperren musste.

Die Stimmung in der Menge wurde zusehends aggressiver, mehrfach kam es zu Rangeleien, am Ende waren neun Streifenwagen-Besatzungen nötig, um die aufgebrachten Teenies zu beruhigen, bestätigte eine Polizeisprecherin.

Das Ordnungsamt kontrollierte den Club, stellte fest, dass die Besucher "die Höchstzahl erreicht" hatten und untersagte den weiteren Einlass von Amts wegen - was die Stimmung draußen noch schlechter werden ließ. Erst, als um Mitternacht alle minderjährigen Partygäste die Nachtresidenz (teils mit Begleitung des OSD) verließen, war wieder Platz genug, um den Einlass freizugeben. Für viele Teenager - die Party richtet sich in erster Linie an ab 16-Jährige - war das natürlich zu spät, wer noch nicht 18 ist, durfte um Mitternacht ohnehin nicht mehr feiern.

"Das war schlecht organisiert", sagt Peter Dietlmaier, dessen Tochter mitten im Gedränge war. "Offenbar sind mehr Tickets verkauft worden als Platz war." Auf seine zornige Mail reagierten die Veranstalter nicht. Auch eine Anfrage unserer Redaktion blieb unbeantwortet. Lediglich bei Facebook bot "La Révolution" gestern an, nachmittags in der Nachtresidenz das Geld für nicht genutzte Tickets zu erstatten.

