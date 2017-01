später lesen Düsseldorf Thomas Geisel trifft Tour-Direktor Prudhomme FOTO: ANDREAS BRETZ FOTO: ANDREAS BRETZ Teilen

Twittern





2017-01-30T20:40+0100 2017-01-31T00:00+0100

Der Direktor der Tour de France, Christian Prudhomme, hat Düsseldorf einen Besuch abgestattet. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Thomas Geisel begutachtete er gestern die Zieleinfahrt der ersten Etappe des Grand Départ auf der Rotterdamer Straße am Congress Center. Anlass für Prudhommes Besuch in der Landeshauptstadt ist der Sponsors Business Summit (Spobis), der größte Sportbusiness-Kongress in Europa, der heute endet. Bereits vor einem Jahr war der Tour-Chef im Congress Center zu Gast. Damals wurden Details zur Strecke vorgestellt.