Feuerwehr-Einsatz in Düsseldorf: Tiefgaragenbrand in Flingern

An der Albertstraße beschäftigt seit dem Mittag ein Brand in einer Tiefgarage die Feuerwehr. Das um 12.48 Uhr ausgebrochene Feuer ist zwar bereits gelöscht, doch der dichte Rauch muss in einem aufwendigen Verfahren aus dem Untergeschoss abgesaugt werden.

Was genau in der Tiefgarage gebrannt hat, konnte ein Feuerwehrsprecher noch nicht sagen, es soll aber kein Auto gewesen sein, dass in der Garage an der Ecke Albert-/Erkrather Straße in Flammen aufgegangen ist.

Mit der Tiefgarage sind zwei Wohnhäuser verbunden, in eines davon drang Rauch bis in die erste Etage, wo die Feuerwehr eine Wohnung öffnen musste, um sicherzugehen, dass dort niemand eine Rauchvergiftung erlitten hatte. Die Mieter waren jedoch nicht zuhause. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand bei dem Feuer verletzt.

Üblicherweise werden Hochleistungslüfter eingesetzt, um in solchen Fällen verrauchte Gebäude freizublasen - das funktioniert in diesem Fall nicht, weil sonst der Rauch wieder in die Wohnhäuser gedrückt werden könnte. Deshalb dauert der Feuerwehreinsatz an.

