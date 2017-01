An der Albertstraße beschäftigte am 11.01.2016 seit dem Mittag ein Brand in einer Tiefgarage die Feuerwehr. weniger

Was genau in der Tiefgarage gebrannt hat, konnte ein Feuerwehrsprecher noch nicht sagen, es soll aber kein Auto gewesen sein, dass in der Garage an der Ecke Albert-/Erkrather Straße in Flammen aufgegangen ist.