Wer Paula über die Wiese tollen sieht, merkt ihr ihre 13 Jahre kaum an. Die Bardino-Hündin ist topfit, genauso wie die ebenfalls schon etwas ältere Katze Lucy. Außerdem in unserer Tierheim-Serie: eine Meerschweinchen-Familie, die noch Nachwuchs erwartet. Von Vanessa Martella

Während Annette Grisorio in unsere Kamera spricht, läuft ihr Paula neugierig um die Beine. Die Hundedame stört sich an ihrer Leine nicht, freundlich begrüßt sie Neuankömmlinge. An die Hundetrainerin aus dem Düsseldorfer Tierheim hat sich Paula sowieso längst gewöhnt.

Anfang März ist die Bardino-Hündin abgegeben worden, ihre Besitzer konnten sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um sie kümmern. Mit 13 Jahren ist Paula schon eine Hundeomi, sie ist aber noch topfit. Ein neues Zuhause sollte trotzdem ebenerdig sein, erklärt Hundetrainerin Annette Grisorio.

Lucy, die freundliche Einzelgängerin

Auch im Katzenhaus ist eine ältere Bewohnerin eingezogen: Lucy ist elf Jahre und seit rund drei Wochen hier. Anfangs gefiel ihr der Trubel im Tierheim nicht besonders. Nun hat sich die Europäisch-Kurzhaar-Katze an ihre neue Umgebung gewöhnt.

"Für eine Katze" ist Lucy unkompliziert, erzählt Tierheim-Mitarbeiterin Tina Zander. Sie ist zutraulich und schmust gern. Nur mit Artgenossen versteht sie sich nicht besonders gut - Lucy ist lieber die alleinige Prinzessin im Haus. Und im besten Fall auch im Garten: Als Freigängerin braucht sie Platz und Auslauf.

Meerschweinchen-Familie außer Kontrolle

Im Kleintierhaus ist noch gar nicht klar, wie viele Kandidaten es hier zu vermitteln gilt. Eine Meerschweinchen-Großfamilie wurde hier vor wenigen Wochen abgegeben. Aktuell fasst die Familie neun Nager, einige der fünf Weibchen dürften aber trächtig sein, sodass das Tierheim schon bald Nachwuchs erwartet. Die Männchen wurden mittlerweile kastriert.

Die Leiterin des Düsseldorfer Kleintierbereichs Lisa Hufer ist froh über jedes Tier, dass in ein neues Zuhause vermittelt werden kann, gerne auch zu schon bestehenden Grüppchen.

Bei Interesse an einem der Tiere erreichen Sie das Tierheim Düsseldorf wie folgt:

Tierheim Düsseldorf

Rüdigerstr. 1

40472 Düsseldorf

Telefon: 0211 - 65 18 50

E-Mail: info@tierheim-duesseldorf.de

(vsm)