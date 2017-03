Düsseldorf-Mörsenbroich: Tiernotruf rettet 20 zahme Ratten von einem Parkplatz

Ausgesetzte Ratten Auf einem abgelegenen Parkplatz in Düsseldorf wurden etliche zahme Farbratten ausgesetzt. An vier Tagen konnten insgesamt 20 Tiere eingefangen werden. Sie wurden ins Tierheim Düsseldorf gebracht. Vielen Dank an die Melderin, die die Tiere über Tage hinweg angefüttert hatte und die auch beim Einfangen eine wichtige Rolle spielte. Für eine Ratte kam die Hilfe leider zu spät. Sie wurde überfahren. Den Tiernotruf unterstützen: www.tiernotruf.de/helfen