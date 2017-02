Tipps für Karnevalsmuffel

Düsseldorf ist voll im Karnevalsrausch. Jecken haben daher ihr Wochenende mit Veedelszoch, Kostümparty und Kö-Treiben verplant. Für Nicht-Narren bietet die Stadt aber auch viele Freizeittermine. Hier einige Tipps. Mittags zum Carlsplatz Eine gemütliche Zeit in der Innenstadt - ja, das geht! Es ist ein besonderes Vergnügen, sich Samstagmittag in der City treiben zu lassen. Kult ist der Ausflug zum Carlsplatz. Dort kann man eine schöne Zeit haben. Von Holger Lodahl und Uwe-Jens Ruhnau

Ein bisschen was einkaufen und vielleicht Freunde treffen, was essen. Es gibt unter anderem einen Italiener, einen Inder, Fischgerichte und natürlich Suppen und Eintöpfe beim Dauser. Am Samstag (das Foto zeigt den Carlsplatz vor einer Woche) ist es da rappelvoll und der Sitzplatz keineswegs garantiert. Man isst an der frischen Luft, dazu gibt's ein Altbier. Wer es etwas mondäner haben will: Schräg gegenüber lockt das Café de Bretagne mit Austern und Fischgerichten.

Trödelmarkt Der Markt auf dem Aachener Platz bietet heute ab 8 Uhr alles für Haushalt, Freizeit und Garten. Lebensmittel gibt es ebenso wie Bücher, Schallplatten, CDs, Elektronik und Fahrräder. Auch Kleidung (neu und gebaucht) haben die Händler, so dass sich bis in den späten Nachmittag sicher auch einige Jecken aufmachen, um ihre Kostüme zu vervollständigen. Für Live-Musik sorgt ab 11.30 Uhr die Blue Rose New Orleans Jazzband.

Judo Grand Prix In der Mitsubishi Electric Halle an der Siegburger Straße 15 messen sich noch heute und morgen Olympiasieger, Welt- und Europameister beim Judo Grand Prix. Jeweils ab 10 Uhr (Einlass ab 9 Uhr) sehen die Zuschauer spannende Kämpfe dieser besten Judoka. Die Finalkämpfe beginnen heute und morgen um 17 Uhr. Ein Wochenend-Ticket kostet 45 Euro, ein Tagesticket gibt es für 22 Euro (Erwachsene) und 12,50 Euro (Jugendliche bis 16 Jahre).

Museen Heute sind die Museen wie üblich geöffnet. Am morgigen Karnevalssonntag sind Kunsthalle und KIT, Schloss und Park Benrath, NRW-Forum, K20 und K21 für Kulturinteressierte da. Am Rosenmontag bleiben alle Kulturinstitute geschlossen. Schwimmen und Saunieren Heute öffnen die Bäder Schwimm' in Bilk, Familienbad Niederheid, Rheinbad, Gartenhallenbad Unterrath, Hallenfreibad Benrath, Münster-Therme und Hallenbad Eller wie gewohnt.

Auch morgen haben Nicht-Jecken die Möglichkeit, in den Schwimmbädern sportlich zu sein. Am Rosenmontag ist ausschließlich das Freizeitbad Düsselstrand an der Kettwiger Straße geöffnet - von 6.30 Uhr bis 22 Uhr sowie die Strand-Sauna von 14 bis 22 Uhr.

