Düsseldorf-Süd: Titel, Tränen und Triumphe

Der SV Wersten 04 ist abgestiegen, eine Bronzemedaille gab es für die Junioren des TB Hassels im Tchoukball. Von Helmut Senf

Joshua Koßmann vom Turnerbund Hassels hat sich den Kreismeistertitel über 200 Meter erlaufen. Der 20-Jährige verbesserte mit 22,61 Sekunden seinen eigenen Vereinsrekord. Über seine Paradestrecke, die 100 Meter, wurde er mit 11,31 Sekunden Vizemeister.

Sieg und Niederlage liegen im Sport oft dicht beieinander - diese Weisheit durften zwei der Südclubs im Sommer beim letzten Saisonspiel in der Kreisliga A hautnah erleben. Die Kellerkinder TSV Urdenbach und SV Wersten 04 nämlich mussten im direkten Duell Abstieg und Klassenerhalt untereinander entscheiden. Vor 410 Zuschauern entschieden die gastgebenden Urdenbacher beim Abschiedsspiel von Trainer Frank Lippold die Partie knapp für sich. Für die 04er und ihren Coach Alfred Glubisz bedeutete die 2:3-Schlappe den bitteren Gang hinab in die Kreisliga B.

Diese Liga-Niederung haben die Kicker des Garather SV nach fünf Jahren mit dem Aufstieg zurück in die Kreisliga A hinter sich gelassen. Trainer Mike Kütbach ließ eine Sektdusche freudentrunken über sich ergehen. Als Liga-Neuling - und zu Saisonbeginn prompt als Absteiger Nummer eins gehandelt - behaupten sich die Garather in der neuen A-Klasse bislang erstaunlich erfolgreich und avancierten sogar zur Überraschungsmannschaft der Saison-Hinrunde. Unerwartet punktsicher hat sich auch der TSV Urdenbach in der Nach-Lippold-Ära geschlagen. Unter Coach Frank Kober ist von Abstiegssorgen derzeit keine Rede. Damit nicht genug des Erfolgs: Die SG Benrath Hassels hat sich im letzten Vorrundenspiel durch einen Sieg beim Spitzenreiter DSV selbst auf Rang eins gehoben und zum Herbstmeister geadelt. Der Trainerwechsel mit Andreas Kober als Merken-Nachfolger gab offenbar den passenden Schub.

In der Kreisliga B hat Absteiger Wersten nach einer Hinrunden-Berg- und Talfahrt endlich die Kurve gekriegt und geht als Tabellenführer und Aufstiegsaspirant in die Winterpause.

Um den Klassenerhalt zittern allerdings müssen die Landesligakicker vom VfL Benrath. Das junge Team von Trainer Frank Stoffels ringt einmal mehr ums Überleben und überwintert auf dem Relegationsplatz. Über eine Bronzemedaille durften sich die Junioren des TB Hassels bei der Deutschen Meisterschaft im Tchoukball freuen. Im kleinen Finale bezwang die Formation vom Trainer-Duo Kevin Matuschek und Alex Zoch die SG Urbich mit 33:31. Von der Junioren-EM kehrte die 14-jährige Anna Linsmayer nach ihrem Erst-Einsatz in der U15 gar mit einer Silbermedaille aus Tschechien zurück. Alex Zoch und Mauro van Noppen errangen mit der U18 die Bronzemedaille.

Als nicht erstligatauglich erwies sich das Herrenteam des ISCD Rams. Den jungen Inlineskater-Talenten mangele es an Biss, wie der scheidende Trainer Michael Klein nach dem Abstieg in die zweite Bundesliga urteilte. Das Damenteam der Rams erwies sich einmal mehr als das Vereins-Aushängeschild. Im Play-off-Finale bezwangen die Düsseldorferinnen die Spreewölfe Berlin und bejubelten ihren zehnten Meistertitel. Beim Europapokal im dänischen Gentofte hatte sich das Team von Trainer Kjell Wilbert im Sommer mit Rang drei begnügen müssen. Je oller, je doller: Als "fitte Fuffziger" haben sich die Ü-50-Tennis-Herren des Garather SV für die Bezirksklasse A qualifiziert. Kameradschaftlicher Zusammenhalt und intensives Training nannte Mannschaftsführer Kurt Spanke als Grund für den Erfolg.

Aufgestiegen in die Niederrheinliga sind die Fußball-Mädchen des TSV Urdenbach. Mit sieben Zählern aus vier Qualifikationsbegegnungen machte das Team von Trainer Michael Boll den Erfolg perfekt. Aufstiegserfolg auch für die Tischtennisspieler des TTC Champions.Die Düsseldorfer machen ihrem Vereinsnamen alle Ehre: In der Oberliga belegt der Neuling am Ende der Hinrunde Tabellenrang eins und grüßt stolz als Herbstmeister.

