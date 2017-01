Prozess um Auftragsmord in der Karibik: Tochter der Angeklagten belastet Mutter schwer

Eine Frau soll ihren Mann in der Karibik ermorden lassen haben und steht deshalb vor dem Düsseldorfer Landgericht. Am Mittwoch sagte ihre 27 Jahre alte Tochter aus. Sie ist überzeugt: ihre Mutter sei schuldig.

Die 27 Jahre alte Frau ist die mittlere von drei Töchtern der Angeklagten. Am Mittwoch ging es vor Gericht darum, was sie über den Fall sagen kann. Die junge Frau gab an, sie sei sicher, dass es wahr ist, dass ihre Mutter den Mord an ihrem Vater in Auftrag gegeben hat und auch dabei gewesen sein soll, als der Vater starb.

Es sei schrecklich, gegen ihre eigene Mutter auszusagen, sagte die Zeugin. Dennoch machte sie von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht keinen Gebrauch. Ihr Vater sei tot, und nun wolle sie für ihn sprechen.

Der 45 Jahre alten Angeklagten aus der Dominikanischen Republik wird vorgeworfen, ihren 56-jährigen Ehemann aus Ratingen im Dezember 2015 in seiner Wahlheimat Puerto Plata in einen Hinterhalt gelockt zu haben. Dort soll das arglose Opfer dann von einem Auftragskiller (43) durch einen Schuss in den Hinterkopf getötet worden sein.

