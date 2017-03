Der 16-Jährige, der im Zusammenhang mit dem Tod eines 15-jährigen Mädchens in Düsseldorf festgenommen worden ist, war nach Ansicht der Staatsanwaltschaft zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig. Er befand sich vor der Tat wegen einer seelischen Störung in Behandlung.

Der Jugendliche habe die Tat am Tatort gestanden, gaben Polizei und Staatsanwaltschaft bei einer Pressekonferenz am Nachmittag bekannt. Er war zurückgekehrt, während die Spurensicherung noch bei der Arbeit war - nach eigenen Angaben um herauszufinden, ob das Mädchen gefunden worden war. Als ihm die Polizei das bestätigte, habe er gesagt: "Ich habe sie getötet, ich habe sie umgebracht", schilderte der Leiter der Mordkommission Volker Elsner.

Wie er weiter mitteilte, handelt es sich bei der Toten um eine 15-Jährige aus dem "erweiterten Rheinland", nicht aus Düsseldorf. Sie soll eine lose Beziehung zu dem 16-Jährigen aus dem Ruhrgebiet gehabt haben, der nun beschuldigt wird, sie umgebracht zuhaben. Beide sind Deutsche, beide gehen noch zur Schule.

Mutmaßlicher Täter soll an einer Schizophrenie erkrankt sein

Nach Auskunft der Polizei soll der Jugendliche dem Mädchen mit einem Multitool die Kehle durchgeschnitten haben. Das Tatwerkzeug habe er bei sich gehabt, als er festgenommen wurde. Es habe noch Blut daran geklebt.

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft trifft das Geständnis des jungen Mannes zu und er ist tatsächlich der Täter. "Er hat Wissen offenbart, das nur der Täter haben konnte", so Staatsanwalt Matthias Ritter. Der 16-Jährige habe in der Vernehmung angegeben, psychisch krank zu sein. Daraufhin ließ ihn die Staatsanwaltschaft von einem Sachverständigen begutachten. Er bescheinigte dem mutmaßlichen Täter eine schizophrene Erkrankung. Der Jugendliche soll bereits vorher in Behandlung gewesen sein.

Die Staatsanwaltschaft hat beantragt, den jungen Mann in die Psychiatrie einzuweisen. Der Tatvorwurf lautet Totschlag.

Opfer und mutmaßlicher Täter hatten eine "lose Beziehung"

Ein Mann, der zum Fotografieren der Architektur der Papierfabrik vor Ort war, hatte die Leiche des Mädchens am Sonntagnachmittag in der alten Papierfabrik im Hafen entdeckt. Nach Ansicht der Rechtsmedizin lag der Todeszeitpunkt irgendwann in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Der Täter habe das in seiner Aussage bestätigt, so Mordermittler Elsner.

Zuvor waren Opfer und mutmaßlicher Täter offenbar den ganzen Tag miteinander unterwegs gewesen. Viel Zeit hätten sie im Rheinpark-Center in Neuss verbracht. Abends hätten sie dann in Düsseldorf einen Zug verpasst und seien in die alte Papierfabrik gefahren, um dort einige Stunden zu verbringen - nach Angaben des Täters, weil er die Örtlichkeit bereits kannte. Dort soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Verlauf der 16-Jährige die 15-Jährige mit dem Multitool tötete.

