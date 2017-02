Düsseldorf-Süd: Trainer Glubisz sauer wegen Spielabsage

Angeblich soll ein Werstener Spieler bei Schwarz-Weiß-Trainer Becker angerufen haben. Die 04er wussten von nichts. Von Joachim Breitbach und Franz Korfmacher

Pech für Wersten 04: Der Test beim SC Schwarz-Weiß fiel aus. Worüber Werstens Trainer Alfred Glubisz richtig sauer ist -wie auch auf seinen Schwarz-Weiß-Kollegen Harald Becker. Denn der Ausfall der Begegnung kam für die Werstener, als sie am Sonntag bereits auf der Platzanlage am Stoffeler Kapellenweg ankamen, völlig überraschend.

Glubisz: "Angeblich, so mein Kollege, hat ein Spieler von uns am Vormittag angerufen und die Begegnung wegen unserer personellen Probleme abgesagt." Erbost stellte Glubisz fest: "Ich würde nie einem meiner Fußballer die Spielabsage überlassen. Sowas macht man selber. Und ich wüsste hinterher auch den Namen des Anrufers. Bei mir würden in so einem Fall alle Alarmglocken schrillen und ich würde mich mit meinem Kollegen darüber kurzschließen, ob die Absage in Ordnung geht."

Klar, dass die Werstener und ihr Coach das Angebot ablehnten, nun unter der Woche zu testen. "Diese zweite Absage eines Testspiels passt nicht in unser Konzept", erklärt Glubisz, "aber in der Woche wollte ich jetzt auch nicht mehr". Pikant: Die abstiegsgefährdete Zweitvertretung des SC Schwarz-Weiß trat zum Punktspiel der Kreisliga A beim FC Tannenhof an und holte ein 0:0 - wohl mit einigen Verstärkungen, die eigentlich gegen Wersten zum Test antreten sollten.

Die übrigen Testspiele:

Rather SV II - FC Kosova 0:1 (0:1). Seit vergangener Woche hat der FC Kosova einen neuen Trainer. Njazi Osmani hat bisher im Raum Köln gearbeitet und Landes- bzw. Bezirksligateams trainiert. Der bisherige Coach Arsim Nuha bleibt als Co-Trainer erhalten. Kurzfristig hat Kosova Hedon Terpeza vom ASV Tiefenbroich verpflichtet. "Alle fünf Zugänge in der Winterpause haben einen guten Eindruck hinterlassen. Das Team hat trotz schwerer Beine nach dem harten Training in der Vorwoche gut gespielt und verdient gewonnen", sagt Kosova-Sprecher Arben Nuha. Das Tor des Tages zum 1:0-Sieg gelang Naser Ilazi (41.).

SG Benrath-Hassels II - SV Lohausen III 5:0 (1:0). SG II-Coach Manuel Jordan musste auf einige Akteure verzichten. Er kam daher selbst zum Einsatz. Das nicht eingespielte Team zeigte aber eine gute Leistung. Spielmacher Mounir Belhadj überragte. Auch Emran Natur zeigte eine starke Leistung. Er brachte seine Elf kurz vor der Pause mit 1:0 in Front (43.). Mit einem Doppelpack sorgte David Grunert kurz nach dem Wechsel für die 3:0-Führung (48., 53.). Trainer Manuel Jordan trug sich auch in die Torschützenliste ein und markierte das 4:0 (68.). Den Schlusspunkt zum 5:0-Sieg setzte Jean Michele Röhrscheidt in der 76. Minute.

