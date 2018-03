Düsseldorf: Trio begrapscht junge Frau in Wersten

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu drei Männern geben können, die in der Nacht zu gestern eine Frau in Wersten sexuell belästigt haben.

Die Düsseldorferin, zu der die Polizei aus Gründen des Opferschutzes keine näheren Angaben macht, war gegen 1.20 Uhr an ihrem Pkw, den sie an der Wiesdorfer Straße geparkt hatte. Die drei Männer, die sich bis dahin in einiger Entfernung aufgehalten hatten, seien plötzlich auf sie zu gerannt, einer habe sie festgehalten, während die anderen ihr an die Brust und in den Schritt griffen.

Als sie mehrfach um Hilfe rief, flüchteten die Männer, die akzentfrei deutsch gesprochen, aber südländisch ausgesehen haben sollen. Alle sind etwa Anfang 20, zwei trugen Kapuzenshirts unter ihren Winterjacken, einer trug ein dunkles Käppi. Hinweise unter der Telefonnummer 0211 8700.

(sg)