Düsseldorf: Trube-Becker liegt bei Straßennamen ganz vorne

Die Bezirksvertretung 1 hatte Bürger, in diesem Fall besonders Bürgerinnen, an einem Nachmittag dazu aufgerufen, ihr weibliche Persönlichkeiten vorzuschlagen, nach denen Straßen im Stadtbezirk benannt werden könnten.

Und die Initiatorinnen waren mit ihrer Aktion mehr als zufrieden. "Trotz eisiger Kälte haben wir einen erstaunlichen großen Andrang an unserem Stand am Heinrich-Heine-Platz erlebt", freute sich Bezirksbürgermeisterin Marina Spillner im Anschluss. Das vielleicht etwas erstaunliche Ergebnis: "Es gab ein ganz klares Votum für die Rechtsprofessorin Elisabeth Trube-Becker und die Schauspielerin Luise Rainer dicht gefolgt von der Botanikerin Emmy Stein." Viele Leute hätten sich extra auf den Weg gemacht, um Vorschläge zu unterbreiten. Weitere Frauen, deren Namen man ebenfalls gerne auf Straßenschildern lesen würde: die Verlegerin Hulda Pankok, die Richterin Erna Scheffler, die Malerin Herma Körding und die Ärztin Erna Schlossmann. "An Vorschlägen wird es uns bei den nächsten Straßenbenennungen in der Bezirksvertretung sicher nicht mangeln", so Spillner.

(arc)