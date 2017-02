Düsseldorf-Süd: TSV-Mädels ganz weit oben

Am Wochenende stehen in den Jugendklassen zahlreiche Partien auf dem Programm. Von Thomas Schmitz

In der Leistungsklasse (LK) der A-Junioren muss der TSV Urdenbach mit einem Erfolg gegen den SC Unterbach (5. Platz) die Tabellenführung verteidigen (Sonntag, 13 Uhr, Woermannstraße). In der Gruppe eins will der Achte Garather SV (GSV) das punktgleiche Team des Türkgücü Ratingen (7.) mit einem Sieg überflügeln (Samstag, 16.30 Uhr, Koblenzer Straße). In der Gruppe zwei steht der VfL Benrath (9.) vor der hohen Auswärtshürde beim Dritten Spvg. Hilden 05/06 (Samstag, 16.30 Uhr, Weidenweg). Der Fünfte SV Wersten 04 (SVW) will beim verlustpunktfreien Spitzenreiter MSV Düsseldorf für eine Überraschung sorgen (Samstag, 16.30 Uhr, Heidelberger Straße).

B-Junioren Die B-Juniorinnen des TSV Urdenbach bezwangen in der Niederrheinliga unter der Woche das starke Team des Zweiten Thomasstadt Kempen mit 2:1 (1:1) und kletterten nach den Treffern von Lilli Sophie Kettern und Paula Burkert auf Rang vier. Im Spitzenspiel gegen den Duisburger FV 08 (3.) kann die Truppe von Trainer Michael Boll mit einem Sieg am Gegner vorbeiziehen (Sonntag, 11 Uhr, Woermannstraße).

In der LK reist der TSV (11.) zum Rather SV (9.) und hat zumindest einen Punkt ins Visier genommen (Sonntag, 11 Uhr, Wilhelm-Unger-Straße). In der Kreisklasse, Gruppe zwei, erwartet der Vorletzte VfL den verlustpunktfreien Tabellenführer Tusa 06 (Sonntag, 11 Uhr, Karl-Hohmann-Straße). Das hochinteressante Lokalderby zwischen der Zweitvertretung des TSV (4.) und dem SVW (6.) fand bereits am gestrigen Abend statt.

C-Junioren In der LK peilt der VfL Benrath (9.) gegen den VfB Hilden 03 II (12.) den sechsten Sieg an (Samstag, 13.30 Uhr, Karl-Hohmann-Straße). Der Vorletzte TSV Urdenbach erwartet den Sechsten SC Rot-Weiß-Lintorf (Samstag, 15 Uhr, Woermannstraße). In der Gruppe drei steht die SG Benrath-Hassels vor der fast unlösbaren Aufgabe gegen den ungeschlagenen Tabellenführer SC Unterbach (Samstag, 14 Uhr, Am Wald). In der Gruppe fünf kann der Dritte SVW im Erfolgsfall gegen den DSV 04 II (8.) auf Rang zwei klettern (Samstag, 15 Uhr, Scheideweg).

Quelle: RP