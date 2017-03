später lesen Referendum Warteschlangen bei Türkei-Abstimmung in Düsseldorf und Köln FOTO: Adrianne de Koning 2017-03-27T10:21+0200 2017-03-27T13:27+0200

Für Bürger mit türkischem Pass hat auch in NRW die Stimmabgabe für oder gegen die umstrittene Verfassungsänderung in der Türkei begonnen. In Hürth bei Köln bildete sich am Morgen eine Warteschlange vor dem Konsulat, auch in Düsseldorf standen mehrere Wähler an.