Düsseldorf: Turnhalle ist nach Brand monatelang nicht nutzbar

Die Auswirkungen des Feuers, das sich vom Dach der Sporthalle an der Tersteegenstraße ausgebreitet hatte, sind so stark, dass das Georg-Büchner-Gymnasium und die Realschule Golzheim sie dieses Schuljahr nicht mehr nutzen können. Das sagte Büchner-Schulleiterin Inge Schleier-Groß unserer Redaktion.

Auch die Toiletten, die sich in einem Hallenanbau befinden, sind nicht nutzbar, als Ersatz sollen Gäste-WCs der Schule dienen. "Wir hoffen, dass der Unterricht kommendes Schuljahr in der Halle weitergehen kann", sagte Schleier-Groß. Es werde geprüft, ob der Schaden ein Fall für die Versicherung eines Handwerkers sei, der beim Schweißen den Brand ausgelöst haben soll, so die Direktorin.

Sportunterricht erhalten die Schüler in der Aula, auch Hallen der Arena seien im Gespräch.

(bur)