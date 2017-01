später lesen Düsseldorf U-Bahn-Fahrer nach Tür-Unfall freigesprochen Teilen

Der Fahrer einer U75, in deren Tür ein 86-Jähriger eingeklemmt wurde, hat nach Ansicht des Amtsgerichts nicht fahrlässig gehandelt. Am 20. Januar 2016 hatte der Senior seinen Arm in die Bahn gestreckt, als sich die Türen schlossen und ihn somit festhielten.

