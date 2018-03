Auf der Autobahn 52 hat es am Freitagmorgen am Kreuz Neersen einen schweren Unfall gegeben. Offenbar endete er aber glimpflich.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr am Morgen am Autobahnkreuz Neersen in Fahrtrichtung Düsseldorf ein Lkw auf ein Stauende auf. Mehrere Autos wurden zusammengeschoben. Nacht ersten Angaben wurden zwei Menschen leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Autobahn war am Morgen vorübergehend nur einspurig befahrbar.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken.

grün = freie Fahrt

= freie Fahrt orange = hohes Verkehrsaufkommen

= hohes Verkehrsaufkommen rot = stockender Verkehr

= stockender Verkehr dunkelrot = Stau

(sef)