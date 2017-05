Am Mittwoch, 3. Mai 2017, gab es in der Düsseldorfer Uni-Mensa ein außergewöhnliches Dessert-Büffet. Da trifft Sesam auf Schoko und Meersalz auf Karamell. Eine Auswahl außergewöhnlicher Köstlichkeiten.



Clou am Schokopudding: das Stückchen Halva mit sanfter Sesamnote.





Clou am Schokopudding: das Stückchen Halva mit sanfter Sesamnote. Am Mittwoch, 3. Mai 2017, gab es in der Düsseldorfer Uni-Mensa ein außergewöhnliches Dessert-Büffet. Da trifft Sesam auf Schoko und Meersalz auf Karamell. Eine Auswahl außergewöhnlicher Köstlichkeiten.Clou am Schokopudding: das Stückchen Halva mit sanfter Sesamnote. weniger