Düsseldorf-Süd: Urdenbachs B-Jugend rückt auf Platz drei vor

Am Wochenende erzielte der Großteil der Mannschaften in den Jugendklassen ausgezeichnete Resultate. Am Karnevalswochenende pausieren die Jugend-Ligen.

A-Junioren: In der Leistungsklasse (LK) verteidigte der TSV Urdenbach nach dem 1:0 (0:0)-Sieg gegen die SG Unterrath die Tabellenführung. Das Tor erzielte Dustin Unkelbach. In der Kreisklasse, Gruppe eins, kletterte der Garather SV (GSV) nach dem 6:1 (1:1)-Erfolg über Türkgücü Ratingen auf Platz sieben. Für den GSV trafen Mike Kischka (2), Denis Riemann, Stephane Gnazou, Theophilus Baah und Omar El-Kadri. In der Gruppe zwei unterlag der VfL Benrath nach starker Vorstellung beim Dritten Spvg. Hilden 05/06 3:4 (0:1). Die Benrather Tore markierten Justin Ronaldo Böhm, Zaccaria Salhi und René Horn. Der SV Wersten 04 (SVW) verlor beim verlustpunktfreien Tabellenführer MSV Düsseldorf mit 0:6 (0:3).

B-Junioren: Die formstarken B-Juniorinnen des TSV Urdenbach bezwangen in der Niederrheinliga das Spitzenteam des Duisburger FV 08 nach einer glänzenden Leistung mit 5:2 (2:1). Die Urdenbacherinnen befinden sich nach den Treffern von Jona Isabell Wallerath (2), Mara Erdweg, Paula Burkert und Lilli Sopie Kettern auf dem ausgezeichneten dritten Platz. In der Leistungsklasse musste der TSV Urdenbach beim Rather SV eine 4:7 (1:5)-Niederlage hinnehmen. Keanu Wefel (2), Nicolas Gille und Dennis Woitschik erzielten die TSV-Treffer. In der Kreisklasse, Gruppe zwei, fiel das Lokalderby zwischen der Zweitvertretung des TSV und dem SVW aus, weil die Werstener aus personellen Gründen abgesagt hatten. Die Punkte werden dem TSV am grünen Tisch zugesprochen. Der Vorletzte VfL Benrath verlor gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter Tusa 06 mit 0:11 (0:5). C-Junioren: In der LK kletterte der VfL nach dem 6:1 (3:0)-Sieg gegen den VfB Hilden 03 II auf Platz sieben. Der Vorletzte TSV Urdenbach unterlag gegen den SC Rot-Weiß Lintorf mit 1:6 (0:2). Den Ehrentreffer erzielte Alexander Dill. In der Kreisklasse, Gruppe fünf, belegt der SV Wersten nach dem 6:1 (2:0)-Erfolg über den DSV 04 II den hervorragenden zweiten Tabellen-Platz. Die Werstener Spieler Mohamed Jallouli, Tobias Neukirch, Bleart Bedzeti, Marko Marinkovic, Antonios Fragiadakis und Reshad Nezary machten das halbe Dutzend voll.

(ts-)