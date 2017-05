später lesen Düsseldorf-Süd Urdenbachs C-Jugend ist abgestiegen 2017-05-05T18:37+0200 2017-05-06T00:00+0200

Am Wochenende stehen in den Jugendklassen in der Endphase folgende Spiele auf dem Programm. A-Junioren In der Leistungsklasse (LK) will der TSV Urdenbach (2. Platz) das Spitzenspiel gegen den TV Kalkum-Wittlaer (3.) unbedingt gewinnen, um den Gegner auf Distanz zu halten (Sonntag, 11 Uhr, Woermannstraße). In der Kreisklasse, Gruppe eins, ist der Siebte Garather SV (GSV) spielfrei. In der Gruppe zwei möchte der SV Wersten 04 (SVW) durch einen Sieg beim punktlosen Schlusslicht TuS Breitscheid den wichtigen zweiten Platz behaupten (heute, 15 Uhr, Mintarder Weg). Von Thomas Schmitz