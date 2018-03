Sie kellnerte im "En de Ratematäng" und in der "Kulisse". Das Altstadtpublikum der 70er und 80er Jahre bewunderte Ursula Angelika U. für ihre Schönheit, ihren Charme und ihr Mundwerk. Ihr Leben steht für viele weitere in der Altstadt. weniger

Sie kellnerte im "En de Ratematäng" und in der "Kulisse". Das Altstadtpublikum der 70er und 80er Jahre bewunderte Ursula Angelika U. für ihre Schönheit, ihren Charme und ihr Mundwerk. Ihr Leben steht für viele weitere in der Altstadt.

Geboren wurde sie am 24. November 1954 - das Foto zeigt sie als kleines Mädchen. weniger

Geboren wurde sie am 24. November 1954 - das Foto zeigt sie als kleines Mädchen.

Viele Fotos zeigen Ursula Angelika in den Kneipen, wo sie auch später arbeitete - in der "Kulisse", im "Ratinger Tor" und im "En de Ratematäng". weniger

Viele Fotos zeigen Ursula Angelika in den Kneipen, wo sie auch später arbeitete - in der "Kulisse", im "Ratinger Tor" und im "En de Ratematäng".

"Es gibt viele Fotos von ihr aus ganz jungen Jahren, die sie schön zurechtgemacht in der Kneipe zeigen", erzählt ihre Tochter. "Sie hatte Dekorateurin gelernt, bei Laura Ashley." weniger

"Es gibt viele Fotos von ihr aus ganz jungen Jahren, die sie schön zurechtgemacht in der Kneipe zeigen", erzählt ihre Tochter. "Sie hatte Dekorateurin gelernt, bei Laura Ashley."

Was viele ihrer Bekannten und Kunden der Bars, in denen sie arbeitete, nicht wussten: Ursula Angelika war mit Multipler Sklerose diagnostiziert. Vielleicht lebte sie deshalb so intensiv.