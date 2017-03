später lesen Urteil in Düsseldorf Lebenslange Haft für Auftragsmord in der Karibik FOTO: dpa, rwe kno mov kno FOTO: dpa, rwe kno mov kno 2017-03-10T10:12+0100 2017-03-10T11:37+0100

Im Prozess um einen Auftragsmord in der Karibik ist die Angeklagte am Freitagmorgen in Düsseldorf zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. In seiner Urteilsbegründung äußerte der Richter sein Bedauern über das Urteil und sprach von einer "Gerechtigkeitslücke".