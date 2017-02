später lesen Düsseldorf Verdi reicht heute Klage ein gegen Sonntagsöffnung 2017-02-19T19:11+0100 2017-02-20T00:00+0100

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi reicht heute beim Düsseldorfer Verwaltungsgericht Klage ein gegen die geplante Öffnung von Geschäften am Sonntag, 2. April, zur Beauty-Messe. Das bestätigt der stellvertretende Verdi-Bezirksgeschäftsführer Uwe Foullong auf Anfrage unserer Redaktion. Die Sonderöffnung ist die erste in einem Reigen von acht Terminen 2017, den der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat. Jetzt, da der Beschluss im Amtsblatt veröffentlicht und damit offiziell ist, kann er vor Gericht angegriffen werden.

