Düsseldorf: Verdi wirft Geisel kopfloses Sparen vor

Arne Lieb (arl) ist Redakteur in der Lokalredaktion Düsseldorf.

Die Gewerkschaft Verdi warnt vor den Folgen des Programms "Verwaltung 2020", mit dem Oberbürgermeister Thomas Geisel Stellen bei der Stadt einsparen will. Eine Untersuchung der Pläne mit der Hilfe von Unternehmensberatern habe ergeben, dass nur ein Teil der Änderungen dazu diene, die Verwaltung auf den demographischen Wandel oder die Digitalisierung einzustellen, wie Geisel angekündigt hat. "Mehr als 40 Prozent der Vorschläge führen zur Reduzierung von Leistungen oder zu Outsourcing", so der Vorsitzende Stefan Wittstock.

Die Gewerkschaft hat gestern bei einer Pressekonferenz ihre Haltung dargelegt - und Beispiele genannt, wo angeblich Kürzungen drohen. Verdi will erreichen, dass die Diskussion öffentlich geführt wird. Die Kritik: Bislang bereite die Stadtspitze die Einschnitte im Verborgenen vor. Geschäftsführerin Stephanie Peifer fordert, dass sich die Politik positioniert. Das geht insbesondere an die Sozialdemokraten: Immer wieder beklagten die Gewerkschaftler, dass "ausgerechnet" ein SPD-Mann so stark kürzen wolle.

Seit mehr als einem Jahr läuft das Programm. Alle Bereiche der Verwaltung werden untersucht. Im ersten Jahr begleiteten Unternehmensberater das Verfahren. Aktuell ist ein Wegfall von 13 Prozent der Stellen geplant.

Verdi sagt, man sei offen für Modernisierung, wolle aber keine Kürzungen ohne Konzept. Die Verwaltung müsse sogar personell stärker werden, da Düsseldorf an Einwohnern gewinne. Verdi fordert drei Prozent mehr Personal bis 2020.

Oberbürgermeister Geisel weist die Kritik zurück. "Dort, wo ein neuer Bedarf entsteht, schaffen wir sogar Stellen", sagt Geisel und nennt das Bauamt und die Unterbringung von Flüchtlingen. Das Verfahren sei immer transparent und beziehe Politik und Mitarbeitervertreter ein. "Es gibt kein Papier, das sie nicht gesehen haben", sagt Geisel.

Diese Pläne gibt es u.a. laut Verdi:

Sparprogramm für Kitas Nach Angaben von Verdi sollen die Betreuungszeiten reduziert werden, die Stadt bestätigt, man wolle sich "treffgenauer" am Bedarf ausrichten. Außerdem fürchtet Verdi, dass die Arbeit von Putz- und Küchenkräften ausgelagert wird. Die Zukunftswerkstatt, die Arbeitslose integriert, soll Arbeiten übernehmen. Verdi sorgt sich, dass das zum Sparen geschieht. Die Stadtspitze weist diesen Vorwurf zurück.

Beratungsstellen schließen Laut Verdi sollen Mieterbüros aufgegeben und die Schuldnerberatung ausgelagert werden. Aus dem Rathaus ist zu vernehmen, diese Pläne seien wieder vom Tisch.

Methadonambulanz schließen Bestätigt ist, dass die Methadonambulanz in Flingern schließen soll. Süchtige bekommen dann das Medikament nur noch bei niedergelassenen Ärzten. Laut Verdi steigert das Probleme im Umfeld der Praxen und schließt Menschen ohne Versicherung aus. Gesundheitsdezernent Andreas Meyer-Falcke hält dagegen, die Versorgung durch Ärzte decke fast allen Bedarf ab, die Kooperation sei inzwischen gut. Für Ausnahmen finde man eine Lösung.

Quelle: RP