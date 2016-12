Düsseldorf: Verdienstplakette für IG-Metall-Chef Nihat Öztürk

Im Jan-Wellem-Saal des Rathauses überreichte Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) die hohe Ehrung. Verliehen wird die Plakette offiziell durch den Rat der Stadt.

In der Begründung des Ratsbeschlusses heißt es wörtlich: "Nihat Öztürk hat durch sein langjähriges gesellschaftliches Wirken nachhaltig zum friedlichen Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft in Düsseldorf beigetragen." Seit mehr als 25 Jahren setzt sich der gebürtige Türke in der Düsseldorfer Stadtgesellschaft für die Vielfalt der Kulturen ein. "Mit seinem unermüdlichen Einsatz leistet er wertvolle Beiträge zur Integration von Menschen, zu einem Klima der Weltoffenheit und zu einer herzlichen Willkommenskultur in Düsseldorf", sagte Thomas Geisel.

Öztürk genießt nicht nur bei seinen Arbeitnehmern, sondern auch auf der Unternehmerseite hohes Ansehen. Besonders machte er sich bei der Mitgestaltung des Masterplans Industrie einen Namen, zu dessen geistigen Vätern der Gewerkschafter gehört.

Die Verdienstplakette ist aus Gold und etwa vier Zentimeter groß. Sie zeigt auf der vorderen Seite den roten Bergischen Löwen aus dem Stadtwappen und auf der Rückseite die Inschrift: "Für Verdienste um die Landeshauptstadt Düsseldorf".

Quelle: RP