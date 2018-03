später lesen Düsseldorf Gericht genehmigt Verkaufssonntag 2018-03-08T20:28+0100 2018-03-09T16:25+0100

Am übernächsten Sonntag, dem 18. März, dürfen die Geschäfte in Düsseldorf in den Stadtteilen Stadtmitte, Altstadt und Carlstadt wie vom Handel geplant anlässlich der Messe "Prowein" geöffnet sein. Dies hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf gestern entschieden. Damit wurde der Antrag der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, den verkaufsoffenen Sonntag an diesem Messetag nicht zuzulassen, abgelehnt. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts knüpft an eine vor kurzem ergangene Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts an. Bei der Messe Beauty war der Gewerkschaft Verdi vor einem Jahr noch Recht gegeben worden, allerdings ist die Beauty auch wesentlich kleiner als die Prowein.

