später lesen Düsseldorf Verkaufsoffener Sonntag in Bilk und Unterbilk gekippt 2017-05-31T20:28+0200 2017-06-01T00:00+0200

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat zum dritten Mal in Folge einem geplanten verkaufsoffenen Sonntag eine Absage erteilt und damit einer Klage der Gewerkschaft Verdi stattgegeben. So dürfen am 11. Juni die Geschäfte in Bilk und Unterbilk nicht öffnen. Von Sonja Schmitz