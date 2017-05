Am Dienstag wurde ein 14 Jahre alte Junge aus Düsseldorf-Düsseltal vermisst. Der Junge hat das Down-Syndrom und war vermutlich in einen falschen Bus eingestiegen. Inzwischen ist er wieder aufgetaucht.

Die Polizei vermutete am Mittwoch, dass der vermisste Junge in einen falschen Bus eingestiegen sein könnte. Er wurde seit 8.30 Uhr am Dienstag vermisst. Am Mittwochabend dann Entwarnung: Der Junge ist wohlbehalten wieder aufgetaucht.

Anmerkung der Redaktion: In einer ersten Vermisstenmeldung hatte die Polizei ein Foto des Jungen an die Öffentlichkeit gegeben. Nachdem der Vermisste nun gefunden wurde, haben wir das Foto entfernt.

