Düsseldorf: Versorgung von Kindern wird ausgebaut

Die Bezirksvertretung 6 (Lichtenbroich, Unterrath, Rath, Mörsenbroich) hat mehrere Bauanträge einstimmig beschlossen, mit deren Umsetzung bereits in den nächsten Wochen begonnen werden soll.

Neuenhof Gärten Auf dem 6800 Quadratmeter großen Grundstück der ehemaligen Epiphanias-Kirche zwischen Bochumer und Dortmunder Straße in Rath sollen im April die Abrissarbeiten losgehen. Dort werden ein Altenzentrum für 110 Bewohner mit 16 Tagespflegeplätzen, eine viergruppige Kita mit angeschlossenem Familienzentrum, 37 Wohnungen und eine Tiefgarage mit 66 Parkplätzen entstehen. Die Mitglieder der Bezirksvertretung 6 zeigten sich durchweg begeistert von dem gemeinsamen Projekt der Caritas und der Beamten-Wohnungs-Baugenossenschaft, in das rund 30 Millionen Euro investiert werden. "Der Zustand des Grundstücks war schon lange kein erfreulicher Anblick mehr", sagt Ratsherr Marcus Münter. Insgesamt müssen 23 geschützte Bäume gefällt werden. Diese Arbeiten sollen Ende Februar stattfinden. "Wo es möglich ist, werden aber wieder neue Bäume gepflanzt", verspricht der Bauherr.

Kita Wanheimer Straße Entlang der Wanheimer Straße in Lichtenbroich sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Büros entstanden. Für die Kinder der dort arbeitenden Eltern soll in der Nähe eine Betreuungsmöglichkeit geschaffen werden. Die Verwaltung schätzt dies als "dringend nötig" ein. Geplant ist eine Kindertagesstätte mit vier Gruppen. Die Kita soll am Ende eines Wendehammers eingeschossig mit Flachdach errichtet werden und einen 2000 Quadratmeter großen Außenspielbereich erhalten.

Wohnanlage Norderneyweg Entlang des neu benannten Norderneyweges, der von der Straße Auf den Geisten in ein Hinterhofgebiet führt, will die Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft (WSG) sechs Mehrfamilienhäuser mit 68 Wohnungen bauen. Die Bauanträge von vier dieser dreigeschossigen Gebäude wurden nun einstimmig verabschiedet. Rund 13,5 Millionen Euro werden am gesamten Unterrather Standort investiert, an dem die Bauarbeiten bereits gestartet sind. Sie sollen im Mai 2018 beendet sein.

Flüchtlingsunterkunft Franz-Rennefeld-Weg Die Bezirksvertretung ist für diesen Bauantrag nicht stimmberechtigt, wird aber angehört und kann Empfehlungen aussprechen. Geplant ist in Lichtenbroich hinter der Sportanlage der SG Unterrath eine Wohnunterkunft für rund 160 Asylsuchende für die Dauer von drei Jahren. Errichtet werden zwei zweigeschossige Wohnmodule sowie ein eingeschossiger Pförtnercontainer. Die Mitglieder der Bezirksvertretung wollen sichergestellt sehen, dass durch die Flüchtlingsunterkunft der Neubau der angrenzenden Jugendfreizeiteinrichtung "Blue Rock" nicht behindert wird. Seit vielen Jahren kämpfen die Lokalpolitiker um neue Räume für die Freizeiteinrichtung, die seit fast 30 Jahren in alten Baucontainern untergebracht ist. 2018 soll endlich der Neubau erfolgen. Zudem fordern die Politiker für die Wohnunterkunft die Einhaltung der Nutzungsdauer von drei Jahren. Danach soll die Fläche für Sportangebote zur Verfügung stehen.

Möbelmärkte Theodorstraße Die Verwaltung hat außerdem die Bezirksvertretung über einen Bauantrag informiert, der Abgrabungen auf einem Gelände an der Theodorstraße erlaubt. Dort sind drei Möbelhäuser - der Mitnahmemarkt Sconto für Möbel aus dem niedrigen Preissegment, das Designermöbelgeschäft Kriegerhome und das Haupthaus Höffner - geplant. Die Bestandsgebäude wurden bereits abgerissen, jetzt sollen auf dem ehemals industriell genutzten Baugrundstück einzelne Bodenbelastungen, die über das gesamte Gebiet verstreut liegen, durch Bodenaushub saniert werden. Da die Aushubtiefe bis zu fünf Meter beträgt, ist für die Arbeit eine Genehmigung notwendig. Bereits abgesprochen wurde, dass für die Sanierung 23 Bäume gefällt werden dürfen.

