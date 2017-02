später lesen Meinung Verwaltung mit in der Pflicht Teilen

2017-02-02T18:53+0100 2017-02-03T00:00+0100

Beim OB-Dialog am Dienstagabend in Reisholz hatte Thomas Geisel den Präsidenten der Reisholzer Quatschköpp, Albert Brüntrup, noch beruhigt, dass dieser sich um die Durchführung der Veedelszüge keine großen Sorgen machen brauche. Zwei Tage später machen sich die Veranstalter von fünf Umzügen so große Sorgen, dass einige überlegen, ihren Zug abzusagen. Drei Wochen Zeit haben sie, um Bauschuttcontainer oder 7,5-Tonner in größeren Mengen zu organisieren, die als Lastwagensperren dienen sollen. Bezahlen sollen diese Sicherheitsmaßnahmen alleine die Vereine.