Düsseldorf: Videowagen sucht Schlaglöcher

Die Stadt lässt alle Straßen filmen. Für die 800 Kilometer braucht das Fahrzeug mehrere Wochen.

Thorsten Breitkopf (tb.) ist Wirtschaftsredakteur in der Düsseldorfer Redaktion der Rheinischen Post. Seine Schwerpunktthemen sind Unternehmen, Industriepolitik, Messe, Finanzen, Flughafen und Werbung.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

In den kommenden Wochen erfasst ein Spezialunternehmen im Auftrag der Stadt den Zustand der Straßen. Das Fahrzeug filmt während der Fahrt mit diversen Kameras die Fahrbahn. "Dabei werden Schlaglöcher, Bodenwellen und sonstige Schäden erfasst", sagt Nicolas Grosch vom Amt für Verkehrsmanagement.

Nachdem die Hauptstraßen schon vor einigen Monaten kartiert wurden, sind nun alle Nebenstraßen dran. Insgesamt müssen 800 Kilometer Straße in Düsseldorf abgefahren werden. Dazu braucht das Unternehmen mehrere Wochen. Per GPS wird überwacht, dass der mit Kameras bestückte Sprinter keine Straße auslässt. Nicht erfasst werden dagegen Fußgängerzonen und Gehwege etwa zwischen zwei Wohnstraßen, die für Fahrzeuge nicht freigegeben sind. Anschließend werden die gewonnenen Daten ausgewertet, um festzustellen, wo das Amt für Verkehrsmanagement Reparaturen veranlassen muss, und wo nicht. Die Kosten für die Film-Aktion liegen laut Nicolas Grosch bei rund 80.000 Euro. Das Unternehmen Eagle Eye Technologies mit Sitz in Berlin wurde mit der Durchführung beauftragt.

Ähnlich wie bei den Filmfahrten von Googles Dienst "Street View", kann es bei der Aktion der Stadt dazu kommen, dass Menschen per Video erfasst werden. Allerdings verspricht die Stadtverwaltung, dass jede erkennbare Person so verpixelt wird, dass sie später auf dem Film nicht identifizierbar ist. Dass zuletzt Fahrzeuge durch die Landeshauptstadt fuhren, um Fotoaufnahmen zu machen, war 2009. Damals dokumentierte Google für "Street View" umfassend das Düsseldorfer Straßennetz. Bilder von Wohnhäusern, deren Besitzer einen Widerspruch eingelegt haben, sind auf den Aufnahmen ebenso unkenntlich gemacht worden wie Passanten.

(tb)