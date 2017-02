später lesen Düsseldorf Viel Rauch für Aschermittwoch 2017-02-16T20:17+0100 2017-02-17T00:00+0100

Der Höhepunkt der Session steht zwar noch bevor, trotzdem sorgte gestern bereits der Aschermittwoch für Aufregung in der Altstadt. Anwohner hatten im Schatten von St. Lambertus eine starke Rauchentwicklung beobachtet und umgehend die Feuerwehr verständigt. "Ich habe alten Buchsbaum vom letztjährigen Palmsonntag verbrannt, um die Asche für Aschermittwoch zu erzeugen", sagt Lambertus-Küster Joel Benedikt Puschinski. Die Asche symbolisiert in der katholischen Kirche die Sterblichkeit des Menschen und die Vergänglichkeit seines Körpers. Der Priester zeichnet in der Messe das Kreuz auf die Stirn der Gläubigen.