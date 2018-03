später lesen Möbelmarkt und Logistikzentrum in Düsseldorf Viel Skepsis gegenüber Kriegers Plänen für Areal in Rath FOTO: Animation; Höffner FOTO: Animation; Höffner 2018-03-07T20:57+0100 2018-03-08T00:00+0100

Die Krieger-Gruppe stößt bei den Ratspolitikern mit ihren neuen Plänen für ihr Areal an der Theodorstraße in Rath auf Unverständnis. Das heißt nicht, dass diese am Ende abgelehnt werden, aber die Änderungen strapazieren die Geduld von Volksvertretern und Verwaltungsspitze.

