Düsseldorf: Viele Klagen über Grab-Diebstähle

Irgendeiner der regelmäßigen Besucher des Nordfriedhofs muss eine ganze Terrakotta-Armee von Schildkröten haben. Kleine Figuren, das Stück kostet um die drei Euro im Laden, alle gestohlen von Nico, der vor zehn Jahren begraben wurde. Für seine Mutter Petra Fuchs, die irgendwann aufgehört hat, neue Schildkröten für ihr totes Kind zu kaufen, ist die Vorstellung ungeheuerlich. "Diebstahl von einem Grab, das ist zutiefst verletzend für die Angehörigen. Erst Recht, wenn es das Grab eines Kindes ist."

Der Fall von Debora Cucci aus Urdenbach, die über Facebook versucht, die Püppchen zurück zu bekommen, mit denen ihre Tochter Emilia gespielt hat, und die seit anderthalb Jahren deren Grab schmückten, hat auch Nicos Mutter entsetzt. Nicht nur die Terrakotta-Figuren, auch Blumen, junge Pflanzen, Gießkannen und bunte Plastikostereier sind ihr schon gestohlen worden, und das Gefühl, dass da jemand weder ihr Eigentum noch ihre Trauer respektiert, "tut immer wieder weh". Und sie ist kein Einzelfall. Vor der Reihe von Kindergräbern, in der auch Nicos ist, hat eine andere Mutter vor einigen Wochen ein trauriges Schild aufgehängt: "Bitte nehmen Sie keine Spielsachen von unseren Kindern. Wir gehen auch nicht in Ihre Kinderzimmer." Das Schild ist verschwunden, die Diebstähle hören nicht auf. Petra Fuchs ist dazu übergegangen, jedes Dekorationsstück mit seinem Namen zu versehen. "Dann sollte zumindest auffallen, dass die Dinge nicht dem gehören, der sie nun hat."

Manchem ist das aber gleichgültig, wie RP-Leser Joachim Kirschner unserer Redaktion berichtet. Seine Schwiegermutter habe eine Frau zur Rede gestellt, die Blumen von einem fremden Grab genommen hatte. Die habe nur achselzuckend gesagt "Der Tote hat doch nichts davon, aber mir machen die Blumen auf meiner Fensterbank Freude."

Über Pflanzendiebstähle reden Friedhofsgärtner eher ungern. Viele fürchten Reaktionen wie die von Klaus André, der das Grab seiner Frau in Heerdt nicht mehr bepflanzen lässt, seit es mehrfach geplündert wurde. In Heerdt ist Ulrike Baumeisters Vater im September beerdigt worden. Ihre Cousine hatte einen Korb mit Hortensien mitgebracht, die im Winter erfroren. Anfang März hatte sie die Neubepflanzung in Auftrag gegeben. "Da war der Korb schon gestohlen - das ist mir unbegreiflich", so Baumeister.

