Düsseldorf: Viele neue Bewohner im Stadtbezirk 6

Stadtbezirk 6 Düsseldorf ist eine wachsende Stadt und das schlägt sich auch im Stadtbezirk 6 (Rath, Unterrath, Lichtenbroich, Mörsenbroich) nieder. Hier sind in den letzten Monaten mehrere Bauprojekte angelaufen, die für mehr Wohnraum sorgen sollen.

Wohnprojekte Dazu gehört zum Beispiel die Umgestaltung der gesamten Siedlung entlang des Volkardeyer Weges mit ihren 212 Ein- und Zweifamilienreihenhäusern. Der Beginn der Modernisierung ist für 2017 geplant. Später sollen dann 81 Häuser im Südteil der Siedlung abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. "Sehr wichtig ist auch der Bau eines Supermarktes und der Wohnungen an der Westfalenstraße. Die Arbeiten schreiten zügig voran und werden zu einer Aufwertung der Westfalenstraße und des gesamten Stadtteils sorgen", sagt Bezirksbürgermeister Ralf Thomas (SPD).

FOTO: Hans-Jürgen Bauer

FOTO: Hans-Jürgen Bauer

Weitere 103 Wohnungen werden 2017 in Rath noch zwischen Bochumer-, Recklinghauser- und Dortmunder Straße entstehen. Die Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft will die dortigen Gebäude sanieren und umbauen. Auch die Gartenstadt Reitzenstein in Mörsenbroich wächst immer noch, und in Unterrath wird ein an der Straße Auf den Geisten gelegenes großes Hinterhofgrundstück mit sechs Mehrfamilienhäusern mit 68 Wohnungen bebaut. Dort entsteht mit finanzieller Unterstützung der Stadt Düsseldorf auch noch eine öffentliche Quartiersgarage mit 89 Stellplätzen.

Infrastruktur "Für die neuen Bewohner muss auch die entsprechende Infrastruktur geschaffen werden. Deshalb werden wir den Bedarf an Kita- und Schulplätzen prüfen lassen", sagt Thomas. Fest steht bereits, dass Mitte 2017 Baubeginn für die Erweiterung der Grundschule Max-Halbe-Straße sein wird. Künftig sollen dort nicht mehr zwei, sondern drei Klassen pro Jahrgang unterrichtet werden. Insgesamt werden in den Schulstandort über 2,5 Millionen Euro investiert.

Positiv sieht Thomas die Entwicklung der Nahversorgungssituation für die Bewohner von Mörsenbroich. "Auf dem Gelände der Gartenstadt Reitzenstein wird ein Supermarkt eröffnen, und an der Münsterstraße sollen die Voraussetzungen für die Ansiedlung von mehr Einzelhandel geschaffen werden", sagt der Bezirksbürgermeister. Er hofft zudem, dass die Planungen an der Theodorstraße zügig umgesetzt werden. Dort will der Krieger-Konzern drei Möbelhäuser - den Mitnahmemarkt Sconto für Möbel aus dem niedrigen Preissegment, das Designermöbelgeschäft Kriegerhome und das Haupthaus Höffner - bauen. "Erfreulich ist, dass für die Verlängerung der 701 endlich Baubeginn war und damit die Theodorstraße nun vernünftig angebunden wird."

Flughafenparker Auch beim schwierigen Thema Flughafenparkern ist Thomas optimistisch, vernünftige Ergebnisse erreichen zu können. "Wir wollen eine bessere Lösung für die Anwohner als das 24-Stunden-Parken. Es geht nicht, dass diese ständig ihre Fahrzeuge bewegen müssen. In den betroffenen Gebieten sollte Anwohnerparken ausgewiesen werden."

Begeistert ist der Lokalpolitiker vom Bau des Rather Korso beiderseits des S-Bahn-Damms, der in den nächsten Monaten fertiggestellt wird. "Der Rundweg wird eine richtige Attraktion und wird das gesamte Gebiet aufwerten. Schön ist, dass er durch die Asphaltierung auch von Skatern und Fahrradfahrern genutzt werden kann."

Quelle: RP