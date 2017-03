später lesen Düsseldorfer Einkaufszentrum Vier Verletzte bei Prügelei in den Schadow-Arkaden FOTO: dpa, tba mg fie fdt FOTO: dpa, tba mg fie fdt 2017-03-25T20:13+0100 2017-03-25T20:13+0100

Bei einer Massenschlägerei in einem Düsseldorfer Einkaufszentrum sind vier Menschen verletzt worden. 15 bis 20 Personen waren an der Schlägerei in den Schadow-Arkaden beteiligt, vier wurden verletzt.