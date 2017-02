Düsseldorf: Viola Viering, 17

Seit fast zwei Stunden wartet Viola an Wagen Nummer 50, direkt hinter den blau-weißen Büderichern. Aus deren Boxen dröhnt Musik. Zu "Atemlos durch die Nacht" und "Leev Marie" breitet Viola die Arme unter ihrem violettfarbenem Umhang aus, der eigentlich eine Fleecedecke ist, und fliegt singend zwischen den Bollerwagen her. "Ich muss noch ein bisschen Stimmung machen, bevor wir loslaufen", sagt sie und lächelt ein breites Grinsen. "Wir müssen uns immer erst mal ein bisschen warm machen." Mit "wir" scheint Viola aber nicht sich selbst zu meinen. "Karneval", sagt sie, "das ist der Höhepunkt." Und dass ihr Verein "De lilla Engel" auf dem Rosenmontagszug mitläuft, ist die Krönung.

Für die Schülerin ist es die dritte Session, die sie für die lila Engel aus Stockum Stimmung macht. In diesem Jahr ist der Verein der katholischen Kirchengemeinde Heilige Familie bereits auf den Veedelszügen in Lohausen und in Rath mitgefahren - beides Mal mit eigenem Mottowagen. In Düsseldorf durften die Engel das nicht, da sie kein Mitglied des Comitee Carneval sind. "Wir erfüllen die Anforderungen nicht", sagt der erste Vorsitzende Tim Mennecart. Vorher müssen sie noch eine Feier mit 100 zahlenden Gästen veranstalten und ihre "Wirtschaftlichkeit nachweisen". Es gebe aber keine genauen Vorgaben, wie der Nachweis aussehen solle. Der Ärger darüber zeigte sich auf dem Mottowagen, der am Rosenmontag nicht mitfahren durfte: Der stellte einen Hintern als Noteingang zum CC dar.

Darum bleibt das einzige rollende Gefährt der lila Engel der Kinderwagen von Noah. Das jüngste Mitglied ist gerade drei Jahre alt. Der Altersdurchschnitt im Verein liegt bei unter 18, sagt Alexander Grunwald, zweiter Vorsitzender und mit 35 Jahren ältester Engel. "Bei uns geht es um Kinder, Jugend und Familie", sagt er. "Und ums Ausprobieren." Die Hierarchien seien flach, bis auf den Vorstand gebe es keine Rangordnung. "Ein kleiner Verein ist in jedem Fall lockerer, die Jugendlichen dürfen auch mal bei einer Vorstandssitzung dabei sein."

Seit der Gründung im Jahr 2014 sei der Verein auf 25 Mitglieder gewachsen, einige seien noch in den Tagen vor Karneval neu dazu gekommen. Dennoch sei es schwierig, Jugendliche auf Dauer im Verein zu halten. "Viele Jugendliche, die das Abitur machen und danach studieren, entfernen sich ein wenig vom Verein", sagt Grunwald. "Teilweise auch, weil sie fürs Studium die Stadt verlassen und ihr Hobby aufgeben müssen." Viola macht ihr Abitur im kommenden Jahr und denkt bisher nicht ans Aufhören - obwohl die meisten ihrer Schulfreunde nicht jeck sind, ihre beste Freundin sogar ein richtiger Karnevalsmuffel. "Das macht nichts, der Verein ist wie ein zusätzlicher Freundeskreis." Zurzeit muss sie zwar viel für die Schule tun, an Karneval ist sie aber so sehr dabei wie wenige andere. Und wenn sie ihr Abi hat, möchte sie sich gerne wieder mehr einbringen und die Tanzgruppe wiederbeleben. Und vielleicht, so hofft sie, fährt der Wagen der Engel dann auch auf dem großen Zoch mit.

