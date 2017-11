später lesen Verkehrsbehinderung in Düsseldorf Vollsperrung nach zwei Unfällen auf der Rather Straße FOTO: Gerhard Berger FOTO: Gerhard Berger 2017-11-03T17:06+0100 2017-11-03T17:08+0100

Auf der Rather Straße in Düsseldorf sind am Freitag zwei Autos zusammengestoßen. Anschließend verunglückte ein Fußgänger. Die Straße ist voll gesperrt, es kommt zu Verkehrsbehinderungen auch bei der Rheinbahn.

Helene Pawlitzki Crossmedia-Journalistin Düsseldorf

