Serie Düsseldorfer Geschichten: Vor 75 Jahren: "Eisgang" auf dem Rhein

Eine vollständig geschlossene Eisdecke von der Altstadt bis nach Oberkassel: Das gab es in Düsseldorf zuletzt im Februar 1942. Von Marlen Kess

Im Februar 1942 wird Deutschland vom Kriegsgeschehen bestimmt. Soldaten kämpfen unter anderem im Osten und in Nordafrika, die Zeitungen dieser Tage sind voller Kriegsnachrichten. Außerdem ist es sehr kalt: Der Winter 1941/42 ist ein Rekordwinter, überall in Europa ist es über Monate hinweg deutlich kälter als sonst. Das führt dazu, dass sich die Menschen in Düsseldorf ab dem 8. Februar über etwas ganz Besonderes freuen können: Sie überqueren zu Fuß den Rhein. Denn der Fluss ist vollständig zugefroren, mit einer geschlossenen Eisdecke von der Altstadt bis nach Oberkassel. Es ist bis heute das letzte Mal, dass der Rhein in Düsseldorf zu Fuß überquert werden kann. Günter Steinert-Liescheid ist damals sechs Jahre alt und erinnert sich bis heute daran: "Das war wirklich eine Sensation."

Damit ein breiter Fluss wie der Rhein - in Düsseldorf sind es knapp 400 Meter - vollständig zufriert, müssen die Temperaturen wochenlang deutlich unter dem Gefrierpunkt liegen. In diesem Winter war das fast überall in Europa der Fall, die Monate zwischen Januar und März gelten als die kältesten des gesamten 20. Jahrhunderts. Am Botanischen Garten in Köln, der von Düsseldorf aus nächsten Wetterstation, deren Daten heute noch beim Deutschen Wetterdienst vorliegen, wurden über anderthalb Monate hinweg Tiefsttemperaturen unter dem Gefrierpunkt, bis zu minus 25 Grad, gemessen.

FOTO: Stadtarchiv Düsseldorf

FOTO: Stadtarchiv Düsseldorf

Auch das Amt für Statistik und Wahlen in Düsseldorf verzeichnet für diese Monate einen sehr strengen und schneereichen Winter in der Stadt. Von Anfang Januar bis in den März hinein hat es den Aufzeichnungen zufolge täglich gefroren, die geschlossene Eisdecke auf dem Rhein hielt fast einen ganzen Montag lang, vom 8. Februar bis zum 6. März 1942.

Günter Steinert-Liescheid wohnt damals mit seiner Familie ganz in der Nähe des Hafens in Unterbilk. Gemeinsam mit seinem Vater betritt er am 8. Februar erstmals das Eis. Auf einem der Fotos, die im Düsseldorfer Stadtarchiv aufbewahrt werden, sind die beiden zu sehen. An den Muff, den er auf dem Foto trägt, kann sich der heute 81-Jährige ebenso gut erinnern wie an jenes besondere Gefühl, den Fluss zu betreten: "Das war sehr spannend und lustig, über den Rhein laufen zu können."

FOTO: Stadtarchiv Düsseldorf

FOTO: Stadtarchiv Düsseldorf

Das Eis war sogar so fest und sicher, dass Buden auf dem Fluss aufgebaut werden konnten, weiß Günter Steinert-Liescheid noch genau. "Da wurden auf dem Rhein sogar Glühwein und Grog verkauft - und mein Vater ließ es sich natürlich nicht nehmen, davon auch zu probieren."

Dass der Rhein Eis führte, war indes nichts Besonderes. "Das kam damals öfter vor", sagt Günter Steinert-Liescheid, "dass man aber den ganzen Fluss überqueren konnte, das war wirklich spektakulär." Auf Fotos aus diesen Tagen ist zu erkennen, dass ganze Scharen von Stadtbewohnern diese Möglichkeit nutzten. Familien sind unterwegs, kleine Kinder, Senioren. Das Ereignis begeisterte die ganze Stadt. Auch die Zeitung berichtete: In den "Düsseldorfer Nachrichten", ansonsten in diesem Winter geprägt von Kriegsnachrichten und den Todesanzeigen gefallener Soldaten, erscheint am 8. Februar ein Artikel mit der Überschrift "Zu Fuß über den Rhein".

FOTO: Stadtarchiv Düsseldorf

FOTO: Stadtarchiv Düsseldorf

Darin wird unter anderem an das bis dahin letzte Zufrieren des Rheins im Jahr 1929 erinnert. Auch da war ein besonders kalter Winter zu verzeichnen gewesen - im Februar 1929 stieg die Temperatur laut Aufzeichnungen des Amtes für Statistik und Wahlen nur an einem einzigen Tag über den Gefrierpunkt, die Durchschnittstemperatur betrug minus fünf Grad. Ein "Eisgang" war damals aber nicht möglich: Mittels Sprengungen wurde der Eisstand verhindert, an 39 Tagen führte der Rhein allerdings teils große Eisschollen mit sich. Wie Günter Steinert-Liescheid berichtet, steckte sein Vater Heinrich, der Rheinschiffer war, in diesem Winter zwei Monate lang nahe der Loreley im Eis fest.

Im 19. Jahrhundert war ein "Eisgang" sogar mehrfach möglich: Im Jahr 1895 zum Beispiel, und im Jahr 1845 war der Fluss offenbar ebenfalls für mehrere Monate mit Eis bedeckt. "Bei Düsseldorf konnte man zum letzten Mal im Winter 1894/95 den Rhein überqueren", heißt es auch in den Düsseldorfer Nachrichten.

Nach 1942 führte der Rhein bei Düsseldorf nur noch einmal so viel Eis: im Winter 1963. Damals war es ebenfalls unverhältnismäßig kalt. Es fielen insgesamt 51 Zentimeter Schnee, der 58 Tage lang durchgehend in der Stadt liegenblieb. An anderer Stelle fror der Strom auch vollständig zu, etwa bei Köln oder an der Loreley. Auch die Weser war über 40 Kilometer hinweg von Eis bedeckt. Im Düsseldorfer Hafen kreuzte damals ein Eisbrecher, um das Festfrieren der Schiffe zu verhindern, die Rheinschifffahrt war angesichts der Wetterverhältnisse weitestgehend lahmgelegt. Zu einem "Eisgang" von der Altstadt bis nach Oberkassel, wie er im Februar 1942 möglich war, kam es in diesem Winter aber nicht.

Dass ein solcher "Eisgang" in Düsseldorf überhaupt noch einmal möglich sein wird, ist aus Expertensicht allerdings auch wegen des Klimawandels stark zu bezweifeln. "In den letzten 30 Jahren ist es sowohl weltweit als auch hier im Rheinland deutlich wärmer geworden", erklärt Thomas Kesseler-Lauterkorn vom Deutschen Wetterdienst in Essen. "Das betrifft auch die Winter - dass es noch einmal zu einem durchgängig so kalten Winter kommt, ist unwahrscheinlich." Außerdem habe sich auch die Wassertemperatur erhöht, etwa durch warme Zuflüsse aus der Industrie und eine höhere Fließgeschwindigkeit, die durch Begradigungen entstanden ist.

"Die kalten Abschnitte im Winter, die es durchaus noch geben kann, reichen nicht aus, um einen Fluss wie den Rhein zufrieren zu lassen", so Kesseler-Lauterkorn. Ein Erlebnis wie das von Günter Steinert-Liescheid, mit Familienspaziergängen und Glühweinbuden auf dem Rhein, wird damit wohl einmalig bleiben.

