Düsseldorf: Vor der Schule zum Fußballtraining

Junge Spieler, die bei Fortuna für eine Profikarriere trainieren wollen, brauchen einen Plan B. Das Leo-Statz-Berufskolleg ist eine der Schulen, mit denen der Verein kooperiert. Trainer schauen, ob die Noten stimmen. Von Tino Hermanns

Wenn zwölf junge Kicker donnerstagmorgens um zehn Uhr mit dem Bus zum Leo-Statz-Berufskolleg kommen, dann haben sie schon zwei Stunden Fußballtraining hinter sich. Die Kaufmännische Schule der Stadt Düsseldorf ist eine vom Deutschen Fußball-Bund zertifizierte Eliteschule des Fußballs. Das Dutzend Jung-Fortunen erhält dort eine schulische Ausbildung, die je nach Einsatz bis zum kaufmännischen Fachabitur geht.

"Nicht jeder talentierte Fußballer schafft es bis ins Profilager. Und selbst wenn: Eine Berufssportlerkarriere kann ganz schnell vorbei sein", sagt Christian Lasch. "Deshalb ist es unsere Verantwortung und auch unser Ziel, die Jungs schulisch weiter zu qualifizieren, damit sie außerhalb des Sports bessere Chancen haben." Lasch ist bei der Fortuna der pädagogische Koordinator für die Eliteschulen des Fußballs. Von der Glitzerwelt der hochbezahlten und angehimmelten Fußballprofis sind die Nachwuchs-Fortunen noch meilenweit entfernt. Das fördert den Realismus.

Die Doppelbelastung mit täglichem Training, manchmal sogar zweimal täglich, und regelmäßigem Schulbesuch ist anstrengend, aber sinnvoll. "Natürlich will ich Profi werden. Aber ich gehe mit dem Schulbesuch auf Nummer sicher und habe später eine zweite Option", erklärt Torwart Sumethee Khokhpo. Nur mit viel Disziplin und Fokussierung schaffen die 16- bis 19-Jährigen die "duale Karriereplanung". Auch, weil sie nicht alle aus Düsseldorf kommen, aber trotzdem pünktlich am Berufskolleg-Standort am Friedensplätzchen sein müssen.

"Man gewöhnt sich daran, Fußball und Schule unter einen Hut zu bekommen. Für andere Sachen bleibt aber keine Zeit mehr", erläutert der Solinger Georgios Siadas. "Ich bin mit der Kooperation Verein und Schule voll zufrieden." Auch, weil die Schule sich flexibel auf die besonderen Bedürfnisse der Fortunen einstellt. "Freistellungen für Kader-Lehrgänge oder fürs Frühtraining sind jederzeit möglich, solange die schulischen Leistungen stimmen", sagt Berufskolleg-Lehrer Thomas Allan.

Dass die schulischen Leistungen stimmen, darauf haben auch die Fortunen ein Auge. So müssen unter anderem die Zeugnisse den Trainern vorgelegt werden. Sollte es zu Schieflagen kommen, wird gelernt anstatt trainiert.

Der DFB achtet ebenfalls auf die schulische Qualifikation seiner Jugend-Nationalspieler und nimmt auf jede Kadermaßnahme drei Lehrer mit. "Die nehmen Kontakt mit der jeweiligen Schule auf und die gestellten Aufgaben werden während der Kadermaßnahme abgearbeitet", verrät Lasch. Er und Allan sehen bei den derzeitigen Berufskollegschülern der Fortuna gute Perspektiven. "Stand jetzt: Keiner hat größere schulische Probleme. Ich bin zuversichtlich, dass alle ihren Abschluss machen", sagt Allan.

Ihrem Traum, eines Tages bei ihren Lieblingsmannschaften Real Madrid, Manchester City oder FC Barcelona, also bei den ersten Adressen im europäischen Vereinsfußball zu spielen, bleiben sie auf diese Weise immer noch treu. Fortuna Düsseldorf scheint in der Laufbahnplanung keine so große Rolle zu spielen, obwohl sich die Fortunen derzeit intensiv um die talentierten Kicker der U17 bis U18 kümmern und ihnen neben dem täglichen Training im Nachwuchsleistungszentrum am Flinger Broich auch eine alternative Berufsoption ermöglichen.

