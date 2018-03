später lesen Vor Länderspiel in Düsseldorf OB empfängt deutsche und spanische Fußball-Delegationen FOTO: Adrian Terhorst FOTO: Adrian Terhorst 2018-03-23T15:40+0100 2018-03-23T15:32+0100

Heute Abend spielt Deutschland gegen Spanien in der Esprit-Arena in Düsseldorf. Im Rathaus begrüßte Oberbürgermeister Thomas Geisel Delegationen der beiden Mannschaften - und schwelgte mit DFB-Präsident Grindel in Fußball-Erinnerungen. Von Adrian Terhorst, Düsseldorf