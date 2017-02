später lesen Düsseldorf Vorwurf des Antisemitismus gegen Vermieter 2017-02-19T19:12+0100 2017-02-20T00:00+0100

Für einen beklemmenden Moment bei der Eröffnung des Paul-Spiegel-Filmfestivals sorgte gestern in der Black-Box der Bericht einer von auswärts angereisten Mitarbeiterin der fünftägigen Kulturveranstaltung. Bei der Vorstellung des Eröffnungsfilms berichtete die Frau, einer der von ihr kontaktierten Düsseldorfer Privatvermieter habe ihr am Telefon gesagt: "An Juden vermiete ich nicht." Betroffenheit und auch Empörung löste das bei den Festival-Gästen aus.

Jörg Janßen Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Jörg Janßen (jj) ist Redakteur in der Düsseldorfer Redaktion der Rheinischen Post. zum Autorenprofil schließen