Düsseldorf: Wasserrohrbruch - Höhenstraße am Samstag gesperrt

An der Höhenstraße in Düsseldorf hat es in Höhe der Hausnummer 87 einen Wasserrohrbruch gegeben. Damit das Leck repariert werden kann, muss die Straße am Samstag tagsüber voll gesperrt werden. Den Anwohnern wird für etwa eine Stunde das Wasser abgestellt.