Düsseldorf: Wegen Geldbörse Opfer eines brutalen Angriffs

Mit äußerster Brutalität ist ein bislang unbekannter Täter vorgegangen, als er einer Frau in der Nacht zu Sonntag das Portemonnaie klaute. Dabei erlitt sie zum Glück nur leichte Verletzungen.

Die Frau war mit der Bahn an der Haltestelle Friedrichstadt in Oberbilk ausgestiegen. Als sie bereits ein paar Schritte gegangen war, stieß ihr der Mann so heftig in den Rücken, dass sie zu Boden stürzte. Dann klaute er der Frau aus der Jackentasche ihre Geldbörse und flüchtete in Richtung Hüttenstraße.

Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß und trug eine dunkle Jacke, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 32 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 8700 entgegen.

(bpa)